Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da apartman yangını; 5 kişi dumandan etkilendi

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, TOKİ konutlarındaki apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:40 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da apartman yangını; 5 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde, TOKİ konutlarındaki apartmanda çıkan yangında 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi 6’ncı sokakta bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. 1’inci etaptaki 4 katlı DB-19 Apartmanı’nın 2’nci katındaki kat servisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Binada mahsur kalanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Gençler Arası Bilgi Yarışması" il finali düzenlendi
        Diyarbakır'da "Gençler Arası Bilgi Yarışması" il finali düzenlendi
        Diyarbakır'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kal...
        Diyarbakır'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kal...
        Diyarbakır'da "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi
        Bismil'de 3 ayda gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan 30 şüpheli tutukl...
        Bismil'de 3 ayda gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan 30 şüpheli tutukl...
        Eski AK Parti Sur İlçe Başkanı Şafak Yontürk hayatını kaybetti
        Eski AK Parti Sur İlçe Başkanı Şafak Yontürk hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da "Koyun Keçi ve Manda Çalıştayı" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Koyun Keçi ve Manda Çalıştayı" düzenlendi