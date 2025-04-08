Diyarbakır'da apartman yangını; 5 kişi dumandan etkilendi
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, TOKİ konutlarındaki apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde, TOKİ konutlarındaki apartmanda çıkan yangında 3’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi 6’ncı sokakta bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. 1’inci etaptaki 4 katlı DB-19 Apartmanı’nın 2’nci katındaki kat servisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Binada mahsur kalanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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