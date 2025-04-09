Meraya yıldırım düştü, 2 inek öldü

Olay, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Arapkent Mahallesi’nde meydana geldi. Etkili olan sağanak sırasında meraya yıldırım düştü. Bu sırada merada otlayan 2 inek öldü.

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