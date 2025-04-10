Diyarbakır'da, 300 polisin katılımıyla 'Narko Hançer' uygulaması

DİYARBAKIR’da, 300 polisin katılımıyla düzenlenen ‘Narko Hançer’ uygulamasında 3,5 kilo esrar, 1 kilo metamfetamin ve 175 kök Hint keneviri ele geçirildi, 9 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, bölgenin fiziki şartları nedeniyle polisin hareket kabiliyetini sınırlayan yapıdaki Sur ve Yenişehir ilçelerinin kesişimindeki metruk binalar ve ara sokaklarda, uyuşturucu tacirleri, sokak satıcıları ve yakalanmamak için bu yerleri mesken tutan şüphelilere yönelik 300 polisin katılımıyla ‘Narko Hançer’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda, Ferit Köşk Mahallesi’ndeki seyyar haldeki 25 ekiple sabit 8 uygulama noktasında bölgeye giriş-çıkışlar kapatıldı, durdurulan araçlarda narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı.

Uygulamalarda 3,5 kilo esrar, 1 kilo metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu ve 175 kök Hint keneviri ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, 9 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.