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        Diyarbakır'da 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 10 gözaltı

        DİYARBAKIR'da iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:51 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:55
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        Diyarbakır'da 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 10 gözaltı
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        DİYARBAKIR’da iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı kavgada, Ali E., Nebi E., Lokman E., Abdülsamet E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haydar Dursun ve İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen, olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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