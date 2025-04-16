Diyarbakır'da sanayi sitesinde yangın
DİYARBAKIRMega Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik deposunda çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı.
DİYARBAKIRMega Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik deposunda çıkan yangın, 2 depoya daha sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Mega Sanayi Sitesi'nde bir kozmetik deposunda, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir tutkal ile ezca deposuna da sıçrarken, ihbarla olay yerine itfaiye, TOMA, sağlık, AFAD, jandarma ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
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