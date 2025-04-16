Diyarbakır'da sanayi sitesinde yangın (2)

Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'ndeki bir kozmetik deposunda çıkıp, bitişiğindeki tutkal ve ecza deposuna sıçrayan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan çevre güvenliğini sağlayan Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki başka bir depoda kedi sesi duyunca içeri girdi. 3 yavru kedi, dumanla dolan depodan çıkarıldı. O anlar, kameraya yansıdı. Kediler sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

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