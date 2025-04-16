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        Diyarbakır'da sanayi sitesinde yangın (2)

        YANGINSÖNDÜRÜLDÜ; JANDARMA 3 YAVRU KEDİYİ KURTARDIDiyarbakır Mega Sanayi Sitesi'ndeki bir kozmetik deposunda çıkıp, bitişiğindeki tutkal ve ecza deposuna sıçrayan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:30
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        Diyarbakır'da sanayi sitesinde yangın (2)
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        YANGINSÖNDÜRÜLDÜ; JANDARMA 3 YAVRU KEDİYİ KURTARDI

        Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'ndeki bir kozmetik deposunda çıkıp, bitişiğindeki tutkal ve ecza deposuna sıçrayan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan çevre güvenliğini sağlayan Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki başka bir depoda kedi sesi duyunca içeri girdi. 3 yavru kedi, dumanla dolan depodan çıkarıldı. O anlar, kameraya yansıdı. Kediler sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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