2 ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
DİYARBAKIR Adliyesi'nin çıkış kapısı önünde, iki aile arasındaki tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı.
DİYARBAKIR Adliyesi'nin çıkış kapısı önünde, iki aile arasındaki tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Diyarbakır Adliyesi'nin çıkış kapısı önünde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada yaşlı bir kadın fenalaştı. Bunun üzerine tarafların tartışması, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı sonlandırırken, fenalaşan kadına sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.
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