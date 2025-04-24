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        2 ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

        DİYARBAKIR Adliyesi'nin çıkış kapısı önünde, iki aile arasındaki tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:43
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        2 ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
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        DİYARBAKIR Adliyesi'nin çıkış kapısı önünde, iki aile arasındaki tekmeli yumruklu kavga, kameraya yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Diyarbakır Adliyesi'nin çıkış kapısı önünde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada yaşlı bir kadın fenalaştı. Bunun üzerine tarafların tartışması, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı sonlandırırken, fenalaşan kadına sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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