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        Diyarbakır ve Batman'da fırtına; çatı ve ağaçlar, araçların üzerine devrildi (3)

        APARTMANÇATISI UÇTU; O ANLAR KAMERADADiyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Badem Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısının fırtınada uçtuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:36 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:40
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        Diyarbakır ve Batman'da fırtına; çatı ve ağaçlar, araçların üzerine devrildi (3)
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        APARTMANÇATISI UÇTU; O ANLAR KAMERADA

        Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Badem Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısının fırtınada uçtuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bulunan vatandaşların kaçıştığı, bir kişinin ise son anda uçan çatının altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

        ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

        Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi Sapanca mezrasında ise fırtınanın şiddetine dayanamayan bir elektrik direği devrildi. Elektrik direğinin üzerinde bulunan trafonun da zarar görmesiyle elektrik kesintisi yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve enerji şirketi çalışanları tarafından onarım çalışması başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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