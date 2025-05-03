Diyarbakır'da ceviz büyüklüğünde dolu

Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla beraber ilçeye bağlı kırsal İslamköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Mahalleli, zarar görmemesi için dışarıdaki araçlarının üzerlerini karton ve battaniyelerle kapattı. Dolunun yağdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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