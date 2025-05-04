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        Otomobiliyle makas atan sürücünün ehliyetine el konuldu, 14 bin TL ceza kesildi

        DİYARBAKIR'da trafikte otomobiliyle makas atan sürücüye 14 bin 413 TL ceza kesildi, ehliyetine ise geçici süre ile el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:20
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        Otomobiliyle makas atan sürücünün ehliyetine el konuldu, 14 bin TL ceza kesildi
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        DİYARBAKIR’da trafikte otomobiliyle makas atan sürücüye 14 bin 413 TL ceza kesildi, ehliyetine ise geçici süre ile el konuldu.

        Kayapınar ilçesinde Musa Anter Caddesi’nde makas atarak trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımın ardından ekipler tarafından tespit edilen sürücü M.F.İ., adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince toplamda 14 bin 413 TL ceza kesildi, ehliyetine de Karayolları Trafik Kanunu’nun 45'inci maddesine istinaden geçici süre ile el konuldu.

        M.F.İ., ‘Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek’ suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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