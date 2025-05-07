Diyarbakır Barosu'ndan avukata saldırıya tepki: Endişe verici boyutlara ulaşmıştır

DİYARBAKIR Barosu, Avukat Yasin İçli'nin tarafı olduğu bir dava dosyasını görüşmek için gittiği hukuk bürosunda silahlı saldırıya uğramasını protesto etti. Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, "Türkiye'de avukatlara yönelik saldırılar endişe verici boyutlara ulaşmıştır" dedi.

Borç-alacak meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşayan iki taraf karşılıklı dava açtı. Müvekkillerinin anlaşmazlık yaşadığı taraf ile görüşmek için dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir plazada bulunan hukuk bürosuna giden Avukat Yasin İçli, taraflardan M.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Avukat İçli ayaklarına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, M.K. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçli, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İçli'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

'HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE VATANDAŞA YÖNELİK BİR SALDIRIDIR'

Olayın ardından Diyarbakır Barosu öncülüğünde adliye binası önünde bir araya gelen avukatlar, saldırıyı kınadı. Buradaki açıklamaya Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan da katıldı. Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, "Türkiye'de avukatlara yönelik saldırılar endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Meslektaşıma yönelik saldırı, tümüyle avukatlık faaliyetine ve avukatın görevine yönelik gerçekleşmiştir. Belirtmek isteriz ki avukata karşı her türlü saldırı hak arama özgürlüğüne ve vatandaşa yönelik bir saldırıdır. Avukatın ifa ettiği kamu görevinin amacı, yurttaşın hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır. Buna rağmen yurttaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişimdeki en etkili aracı olan avukatlara bürolarında, duruşma salonlarında, keşif ve haciz mahallinde her türlü sözlü ve fiili saldırılar maalesef devam etmektedir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki avukat dava dosyasının tarafı ya da yargısal öznelerin düşmanı değildir. Avukatları dosya ile özdeşleştirerek taraf görmek, sözlü ve fiili saldırılarda bulunmak, özünde hak arama hürriyetine ve hukuk düzeninin kendisine yönelik eylemlerdir" dedi.