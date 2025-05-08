Çöpleri yola döküp geçen araçlara saldırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İçkili olduğu belirtilen kişi, yol kenarındaki çöpleri caddeye dökerek yoldan geçen araçlara saldırdı, bazı sürücüler üzerlerine geldiğini görünce, geri döndü. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

DİYARBAKIR’da içkili olduğu belirtilen kişi, çöpleri yola saçıp geçen araçlara saldırdı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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