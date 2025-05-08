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        Çöpleri yola döküp geçen araçlara saldırdı

        DİYARBAKIR'da içkili olduğu belirtilen kişi, çöpleri yola saçıp geçen araçlara saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:45
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        Çöpleri yola döküp geçen araçlara saldırdı
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        DİYARBAKIR’da içkili olduğu belirtilen kişi, çöpleri yola saçıp geçen araçlara saldırdı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İçkili olduğu belirtilen kişi, yol kenarındaki çöpleri caddeye dökerek yoldan geçen araçlara saldırdı, bazı sürücüler üzerlerine geldiğini görünce, geri döndü. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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