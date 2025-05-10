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        Evlat nöbeti tutan baba: Kandil samimiyse fesih kararı alır

        DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Nihat Aydın, "Eğer Kandil gerçekten samimiyse bir an önce dediğim gibi fesih kararı alır ve çadırdan başlayarak, çadırın bütün kadınlarını evlatlarına kavuşturur" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:05
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        Evlat nöbeti tutan baba: Kandil samimiyse fesih kararı alır
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        DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Nihat Aydın, "Eğer Kandil gerçekten samimiyse bir an önce dediğim gibi fesih kararı alır ve çadırdan başlayarak, çadırın bütün kadınlarını evlatlarına kavuşturur" dedi.

        Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 382 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin 77 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 61 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetine, 2010'da 17 yaşında kaçırıldığını söylediği oğlu Mahmut için katılan Bedriye Uslu, "Mahmut için her sabah bu çadırın yolunu tutuyorum, geliyorum. Yarın Anneler Günü ama bizim Anneler Günü'müz yok, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim evimize ateş düşmüş. Çocuklarımız okula gittiler, okulda kayboldular. O gündür bugündür bizim ne Anneler Günü'müz ne bayramımız ne de gece gündüzümüz var. Hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarımız ne zaman geldiyse o gün Anneler Günü olacak. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli bu süreci başlatmışlar. Hep o umutla bekliyoruz. O gün inşallah gelecek, barış olacak" dedi.

        'TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE OLSUN'

        2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, 3 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de büyük emeğinin olduğunu belirterek, "3 Eylül 2019'da anne ve babalar olarak başlattığımız bu eylem zaten terörsüz bir Türkiye içindi. Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli, onlar da duyarlı davrandılar. Ellerini taşın altına koydular. Dediler ki biz de bunlara bir kulak verelim. Terörsüz bir Türkiye olsun. Sırrı Süreyya Önder'e de Allah rahmet etsin. Onun da epey emeği oldu. İnşallah kandil de bu sese kulak verir. Bir an önce fesih kararını alır. Ve bütün çocuklar annelerine kavuşurlar. Biz bunu istiyoruz. Kardeş kardeşi artık öldürmesin. Bakın dünyayı görüyorsunuz, dünyada bir sürü savaş varken; kardeş kardeşi niye öldürelim? Kardeşler niye bir birine girsin? Bizim ülkemiz güzel bir ülkedir. Artık başkalarına taşeronluk yapmayalım. Kendi ülkemiz için çarpışalım, kendi vatanımız için ölelim. Kendi vatanımız için kanımızı dökelim. Başkası için değil. Eğer Kandil gerçekten samimiyse bir an önce dediğim gibi fesih kararı alır ve çadırdan başlayarak, çadırın bütün kadınlarını evlatlarına kavuşturur. Geçen seferki barış süreci gibi olmasın bu. Artık kimse ölmesin diyoruz" diye konuştu.

        'KARDEŞ KARDEŞİ ÖLDÜRMESİN'

        2011 yılında kaçırıldığını belirttiği oğlu Mehmet için 12 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Ömer Tokay ise "Eğer bir süreç varsa, PKK kendini feshediyorsa özellikle bizim çocuklarımızı göndermesi gerekir ki biz inanalım. PKK kendisi feshetsin, kardeş kardeşi öldürmesin. Onlar da bizim çocuğumuz, asker de bizim çocuğumuz, polis de bizim çocuğumuzdur. Kendilerini feshetsinler, gelsinler. Bütün çocuklarımızı göndersinler" dedi. Oğlu Yavuz için eylemini sürdüren Sevgi Çağmar de "Anneler Günü'müz yoktur. Hiçbir özel günümüz yoktur. Ne bayramımız var ne Anneler Günümüz var ne düğünümüz var. Hiçbir şey yoktur. Biz sevinemiyoruz, temsilen kutluyoruz ama sevinemiyoruz. Ne zaman Yavuz'um gelirse benim için Anneler Günü o gündür. Ne zaman çocuklarımız gelse, o zaman Anneler Günü'dür" diye konuştu.

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