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        Diyarbakır'da sağanak; yollar suyla doldu, kırılan ağaç dalları araçların üzerine düştü

        DİYARBAKIR'da etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla birlikte bazı cadde ve sokaklar ile köprü altları suyla doldu, kırılan ağaç dalları araçların üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:55
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        Diyarbakır'da sağanak; yollar suyla doldu, kırılan ağaç dalları araçların üzerine düştü
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        DİYARBAKIR'da etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla birlikte bazı cadde ve sokaklar ile köprü altları suyla doldu, kırılan ağaç dalları araçların üzerine düştü.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Rüzgarla birlikte etkili olan yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Elazığ Caddesi, Mega Sanayi, Oğlaklı TOKİ Konutları ile Ofis semtinde bulunan Konukevi’nin önü dahil bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sur ilçesinde bazı ağaçların kırılan dalları, araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana geldi.

        Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu Tesisler Kavşağı’ndaki köprü altında su birikintisi oluştu. Trafik ekipleri önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, itfaiye ekipleri suyun boşaltılması için tahliye çalışması başlattı.

        HAVA SICAKLIĞI 8-12 DERECE DÜŞECEK

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklıkların 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini, serin ve yağışlı havanın cuma gününe kadar etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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