İnme geçirdi; 15 dakikalık müdahaleyle kurtuldu

Mobilya ustası Siyadar Yaldırak, 9 Mayıs’ta evdeyken vücudunun sol tarafını hissetmemeye, görme kaybı ve konuşma bozukluğu yaşamaya başladı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırak’ın, muayenesinde inme geçirdiği anlaşıldı. Yıldırak’a, hastanenin İnme Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Reşit Yılmaz tarafından anjiyografik müdahale yapıldı. 15 dakikalık müdahalenin ardından Yıldırak, sağlığına kavuştu.

Yıldırak’ın şikayetlerinin yapılan müdahaleyle tamamen düzeldiğini belirten Uzm. Dr. Yılmaz, “Hastamız, akşam 19.30 sıralarında sol kol ve bacakta güçsüzlük, bilincinde bozulma, konuşma bozukluğu şikayetiyle acil servisimize gelmişti. Acil serviste yapılan muayene ve tetkiklerle hastanın beyninde, ana damarda tıkanıklık olduğunu saptadık. Yani inme geçirdiği teşhisini koyduk. Ve hiç vakit kaybetmeden anjiyografiye aldık. 15 dakikada anjiyografi ile o damarı açtık ve 1 gün yoğun bakımda kaldı. Ertesi gün servise çıkarttık. Hastanın sol kol ve bacağındaki güçsüzlük, konuşma bozukluğu, bilincindeki bozulma gibi şikayetlerin hepsi tamamen düzeldi” dedi.

‘YILDA ORTALAMA 7 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR’

İnmenin önemsenmesi gereken bir rahatsızlık olduğunu ve yılda ortalama 7 milyon insanın bu nedenle hayatını kaybettiğini söyleyen Uzman Dr. Yılmaz, “İnme veya halk arasında ‘felç’ olarak da bilinen hastalık, beyin damarlarının ani tıkanması veya kanaması sonucunda ortaya çıkıyor. Yaklaşık yüzde 85’i beyin damarlarının tıkanması şeklindedir ki biz bunu beyne pıhtı atma olarak da ifade ediyoruz. Dünyada her 6 kişinden biri inme geçirmektedir ve her yıl inmeden dolayı yaklaşık 7 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Vücudun tek tarafında, kolda, bacakta, yüzde uyuşma, güçsüzlük olursa, bilinç bulanıklığı, konuşmada veya anlamada güçlük varsa, yürüme güçlüğü, denge koordinasyon kaybı, ani görme kaybı gibi şikayetler olursa, inmeden şüphelenmeliyiz ve hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalıyız. İnme bilinenin aksine tedavi edilebilir bir hastalıktır. İnme hastalığındaki en önemli faktör zamandır. İnmede her 1 dakikada yaklaşık 2 milyon beyin hücresi ölmektedir. İnme tedavisinde damardan verilen pıhtı açıcı ilaçlarla ya da anjiyografik girişimlerle yapılan tedavilerle hasta inmeden önceki hayatına geri dönebilir. Damardan verilen pıhtı açıcı ilaçlar için ilk 4,5 saat, anjiyografik girişimlerle yapılan tedaviler için de ilk 8 saat çok önemlidir. Bu her iki tedavi şekli de hastanemizde 7 gün 24 saat yapılmaktadır” diye konuştu.