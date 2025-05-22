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        'Yerinde dönüşüm' projesi ile inşa edilecek binanın ortak alana yapılmasına izin vermediler

        DİYARBAKIR'da 8 bloklu Bayramoğlu Sitesi'nin 9 katlı 1'inci bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördükten sonra 'yerinde dönüşüm' projesi kapsamında kontrollü yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:00
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        'Yerinde dönüşüm' projesi ile inşa edilecek binanın ortak alana yapılmasına izin vermediler
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        DİYARBAKIR’da 8 bloklu Bayramoğlu Sitesi’nin 9 katlı 1’inci bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördükten sonra ‘yerinde dönüşüm’ projesi kapsamında kontrollü yıkıldı. Yeniden yapılması için anlaşılan müteahhit firma, iddiaya göre bloku sitenin giriş kapısı ve güvenlik kulübesinin de olduğu ortak yaşam alanında yapmak istedi. Sitede oturanlar duruma tepki göstererek, iş makinelerinin çalışmasını engelledi. Sitenin yönetim kurulu başkanı Haluk Gökalp, blokun projesinin imar planına aykırı olduğunu ifade ederek, “Yola terk yeşil alandan 336 metrekare ekleme yapılmış. Sitenin ortak yaşam alanı içerisinde de 536 metrekare bir tecavüz var. Gereken mercilere biz başvurduk” dedi.

        Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda 8 bloklu 290 daireden oluşan, 1700 kişinin yaşadığı Bayramoğlu Sitesi’nin 40 daireden oluşan 9 katlı 1’inci bloku, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde hasar gördü. Blok, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘yerinde dönüşüm’ projesi kapsamında kontrollü olarak yıkıldı. Bazı aileler kira desteği ile başka yerlere taşınırken, bazı aileler de akrabalarının yanına yerleşti. Blokun yeniden yapılması için anlaştıkları müteahhit firma, iddiaya göre bloku site giriş kapısı ve güvenlik kulübesinin de olduğu ortak yaşam alanında yapmak istedi. Sitede oturanlar, duruma tepki göstererek, alana gelen iş makinelerinin çalışmasını engelledi.

        'YEŞİL ALANDAN FERAGAT KARŞILIĞINDA 8 DAİRE ALINDI'

        Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gökalp, blokun projesinin imar planına aykırı olduğunu ifade ederek, “Depremde yıkılan 1’inci blok, binamızın yerinde dönüşüm yasasından faydalanarak, yerinde dönüşüm inşaat firmasıyla oturup bir anlaşma yapmışlar. Bu anlaşmada yerinde dönüşüm yasası ticari dönüşüm yasasına çevrilmiş. 2-3 defa belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısıyla yaptığımız görüşmelerde, yapılan inşaat projesinin imar planına aykırı olduğunu, yaşam hakkı ve yaşam alanıyla ilgili bir sürü ihlal olduğunu söyledik. Biz bu konuda 4 aylık yapılan diyalog ve sulh içerisinde ortak bir mutabakata varamadık. Belediye tarafından encümen kararıyla yapılan imar ve ifraz projesiyle ilgili kendi paylarına 2 bin 655 metrekare düşüyormuş. Bunun analizini yapıp değerlendirdiğimizde yola terk yeşil alandan 336 metrekare ekleme yapılmış. Sitenin ortak yaşam alanı içerisinde de 536 metreye bir tecavüz var. Kendi doğal oturma alanı olan 4 daire üzeri brüt olarak 140, net olarak da 125 metrekaredir. Müteahhit, burada sitenin bütün sınırı içerisindeki paylaşımını bağımsızlaştırmış. Mevcut bu yasadan dolayı da Bağlar Belediye Başkanı Siraç Çelik’in kendi söylemiyle, avukat ve site heyeti nezdinde belediyeye ait olan yeşil alanın kısmından feragat etmesi karşılığında 8 daire aldıklarını söyledi. Biz buna itiraz ettik. Biz bunlara ‘kendi aramızda bunu çözelim’ dedik. Bu insanlar mağdur, kendi yasal haklarıdır, 30 yıldır bizim komşularımız. Sosyal bir düzenimiz ve sosyal bir kültürümüz var bizim. Çocuklarımız birlikte büyümüş. Şimdi site parselini parselleştirmek, ayrıştırmak normal yaşam hakkına ve sitenin ortak yaşam alanına tecavüzdür. Biz burada yıllarca birlikte mücadele verdik” diye konuştu.

        ‘BU YASALARA AYKIRIDIR’

        Projenin yasaya uygun şeklinde, yıkılan binanın yerinde yapılmasını istediklerini söyleyen Gökalp, “Müteahhit firma bize ‘güvenlik kulübesini kaldıracağız’ dedi. Bu şekilde sitenin mevcut olan güvenliğini lağvetmeye çalışıyorlar. Bu da yasalara aykırıdır. Gereken mercilere biz başvurduk. Bir avukata vekaletname verdik. Bir adli dava açılacak. Bir ruhsat iptali, bir de kazı yaptığı andan itibaren yürütmeyi durdurma kararı alacağız. Oturma alanı kendi hakları yerinde dönüşüm yasasına uygun bir şekilde yapılırsa hiçbir itirazımız yok. Ama bu yerinde dönüşüm yasasını ticari rant yasasına, belediye ile birlikte çıkar amaçlı bunu uygularsa site sakinleri olarak biz bunu kabul edemeyiz” diye konuştu.

        BELEDİYE İDDİALARI REDDETTİ

        Bağlar Belediyesi yetkilileri ise Belediye Başkanı Siraç Çelik’in program nedeniyle yurt dışında olduğunu, Çelik ile yaptıkları görüşmede, site yönetimi ile görüşmenin olmadığını, 8 daire alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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