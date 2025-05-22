KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Terörsüz Türkiye'nin ciddi katkıları olacak

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye noktasında atmış olduğu adımların hem Mardin bölgesinde, hem Diyarbakır bölgesinde, Güney Anadolu’da yansımaları çok güzel. Terörsüz Türkiye'nin sadece bu bölgeye değil tüm çevreye hem ekonomik açıdan hem kültürel açıdan hem de gelime noktasında çok ciddi katkıları olacaktır” dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Diyarbakır’a gelen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Vali Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Öztürkler, Vali Zorluoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Öztürkler, “Diyarbakır’da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye noktasında atmış olduğu adımların hem Mardin bölgesinde, hem Diyarbakır bölgesinde, Güney Anadolu’da yansımaları çok güzel. Bu büyük vizyondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetine teşekkür etmek gerekiyor. Terörsüz Türkiye sadece bu bölgeye değil tüm çevreye de hem ekonomik açıdan hem kültürel açıdan hem de gelime noktasında çok ciddi katkıları olacaktır” dedi.