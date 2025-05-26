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        Hastane bahçesinde cipin çarptığı kadın öldü

        DİYARBAKIR'da sürücüsünün manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği cip, hastane bahçesinde dinlenme alanındakilerin arasına daldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:13
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        Hastane bahçesinde cipin çarptığı kadın öldü
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        DİYARBAKIR’da sürücüsünün manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği cip, hastane bahçesinde dinlenme alanındakilerin arasına daldı. Kazada, Aygün Batmaz (45) hayatını kaybetti.

        Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. M.E.’nin (52) manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği 21 AGD 230 plakalı cip, hastane bahçesindeki dinlenme alanında bulunanların arasına daldı. Kazada Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz’a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aygün Batmaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

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