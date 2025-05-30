Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 4'üncü kez hakim karşısında (2)
DURUŞMAYA1 SAAT ARA VERİLDİNarin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu.
DURUŞMAYA1 SAAT ARA VERİLDİ
Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4’üncü duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu. Kapalı görülen davanın 4'üncü duruşmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatları da katıldı. Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı mütalaayı okumasının ardından sanık ve avukatlarının savunmasıyla devam etti. Mahkeme başkanı, duruşmaya 1 saat ara verdi.
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