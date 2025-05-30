Narin cinayetinde 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 4'üncü kez hakim karşısında (3)

DURUŞMADAKARAR: TUTUKLU 4 SANIK HAKKINDA 3 YIL 6’ŞAR AY HAPİS CEZASI

Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4’üncü duruşması, 12.45’te verilen 1 saatlik aranın ardından devam etti. Kapalı görülen duruşmada sanık ve avukatlarının savunmasının ardından, sanıklara son sözleri soruldu. Ardından Mahkeme Başkanı, kararı açıkladı.

Kararda, tutuklu sanıklardan Birsen Güran, Maşallah Güran, Fuat Güran ve Hediye Güran’ın üzerlerine atılı suçu işledikleri sabit olduğu değerlendirilerek ayrı ayrı 3 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmalarına, adli kontrolün bu aşamada yetersiz olacağı kanaatine varılmış olması nedenleriyle sanıkların hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Barış Güran, İbrahim Halil Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran’ın işledikleri suç sabit olduğu değerlendirilerek ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

Tutuklu sanıklardan Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya’nın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, hükmedilen ceza miktarı ve sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak sanıkların ayrı ayrı tahliyesine karar verildi. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA, 3 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASI KARARI Suça sürüklenen çocuklardan M.G. (15) ve İ.K. (16) hakkında ise ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına, çocukların fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup 18 yaşını doldurmamış olması nedeniyle verilen cezadan 1/3 oranında indirim yapılarak ayrı ayrı 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına, yaşları itibariyle cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri ve duruşmalardaki iyi halleri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek verilen cezadan 1/6 oranında indirim yapılarak ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca M.G. ve İ.K. hakkında verilen hükmün geri bırakılmasına, 3 yıl süreyle de denetim süresine tabii tutulmasına hükmedildi.