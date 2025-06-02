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        Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında kurslarda eğitim görenlerin sayısı 45 bine ulaştı

        DİYARBAKIR'da, ocak-mayıs ayları arasında Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü tarafından açılan kurslara, 45 bin kursiyer katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:50
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        Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayında kurslarda eğitim görenlerin sayısı 45 bine ulaştı
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        DİYARBAKIR’da, ocak-mayıs ayları arasında Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü tarafından açılan kurslara, 45 bin kursiyer katıldı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, “En çok rağbet gören kursumuz dikiş üzerine, giyim üzerine olan kurslar. Kuaförlük, aşçılık, yiyecek içecek hizmetleri alanları da çok ilgi görüyor” dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü tarafından kent genelindeki Halk Eğitim Merkezleri, okullar ve çeşitli kurumlarda açılan kurslara, geçen yıl 250 bin kişi başvurarak, eğitim aldı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, bu yıl mayıs ayı itibarıyla 45 bin kursiyere ulaştıklarını ifade ederek, “Hayat Boyu Öğrenme Haftası içerisindeyiz. Aslında her yıl 1-7 Haziran'da kutlanmakta olan Hayat Boyu Öğrenme Haftamız, Kurban Bayramı münasebetiyle 26 Mayıs-1 Haziran arasında 7 günlük etkinliklerle kutlanmaktadır. Geçen yılki verilerimizde 250 bin civarında kursiyere ulaştık. Şu an mayıs ayı itibarıyla 45 bin civarında kursiyerimiz var. Hem Halk Eğitim Merkezlerimizde, okullarımızda, camilerimizde birçok alanda biz Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’müzün 7'den 70'e her alanda hizmet veren bir kurumuz. Modüler sistemde kurslarımızı verirken, 3 bin civarında modüle sahibiz. Yani hemen hemen her alanda kurslarımız var. Çünkü modül sayısı çok fazla, her kesime, her yaşa, herkese hitap eden kurslarımız mevcut. İnsanların bir kursa başladıktan sonra bir diğeri, bir diğeri derken devam ettiği alanlar bizimkiler. Özellikle meslek edindirme kursları hepimiz için çok önemli. Şu an Organize Sanayi Bölgemizle de bir iş birliği içerisindeyiz. Onlarla neler yapabiliriz bir protokol çıkıyor. Amaç tabii ki bilgi edinmek, meslek edinmek ve bunu hayata geçirip para kazanmak, hepimizin amacı elbette bu” diye konuştu.

        ‘AŞÇILIK, YİYECEK İÇEÇEK VE KUAFÖRLÜK KURSLARIMIZ YOĞUN OLUYOR’

        Hobi kursları için gelenlerin sayısının da çok olduğuna değinen Eronat, “En çok rağbet gören kursumuz dikiş üzerine, giyim üzerine olan kurslar. Kuaförlük, aşçılık, yiyecek içecek hizmetleri alanları da çok ilgi görüyor. Malum yeme içmeyi seven bir toplumuz. Belki onunla ilgili de bu alanlar özellikle de giyim. Kuaförlükte de gelen genç kızlarımız, hanımlarımız sonra iş imkanı, bir kuaförün yanında çalışma imkanı, sonrasında kendi kuaför dükkanını açmak gibi imkanlara sahip oluyorlar. Örneğin, her yıl kuaförlük alanında mutlaka 40-50 kişi bir iş yerine yerleşmiş oluyor. Yiyecek içecek de aşçılıkta yani. Orada da değişiyor bu sayı. Çünkü bir yerde başlıyor, sonra bizim haberimiz olamayabiliyor. Dolayısıyla bunun kesin bir verisi yok. Ancak her ilçede farklılık gösteriyor. Ayrıca tekstil fabrikalarımız açıldı. Eskiden Diyarbakır'da çok yoktu, oralarda da çalışan kişilerimiz de var. Geçen yıl 150 civarında kişinin orada çalıştığını duyduk” ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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