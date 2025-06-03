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        Virajı alırken devrilen TIR'ın sürücüsünü çevredekiler kurtardı; kaza kamerada

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı TIR devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:05 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:10
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        Virajı alırken devrilen TIR'ın sürücüsünü çevredekiler kurtardı; kaza kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı TIR devrildi. Kaza ve sürücünün çevredekiler tarafından kurtarılma anları, kameralara yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Sanayi Mahallesi Bismil-Batman kara yolu Oto Galericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. 44 AB 541 plakalı TIR, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün, kavşağı geçtikten sonra virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçtaki sürücü, olayı gören çevredekilerin yardımıyla TIR’dan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ,Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün kurtarılması ve kaza anı ise çevredeki güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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