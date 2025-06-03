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        Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga; 3 yaralı

        DİYARBAKIR'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 20:51 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:55
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        Diyarbakır'da 2 grup arasında silahlı kavga; 3 yaralı
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        DİYARBAKIR’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Sanayi Mahallesi 2'nci Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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