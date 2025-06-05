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        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın paniği; Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti (3)

        ÖLÜSAYISI 4'E YÜKSELDİDiyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yangından dumandan etkilenen ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 22:37 Güncelleme: 05.06.2025 - 22:40
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        Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın paniği; Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti (3)
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        ÖLÜSAYISI 4’E YÜKSELDİ

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yangından dumandan etkilenen ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, ölü sayısının 4’e yükseldiğini ve ölenlerin anne ile 3 çocuğu olduğunu söyledi.

        ANNE VE 3 ÇOCUĞUNUN ÖLÜM HABERİ YÜREK BURKTU

        Vali Zorluoğlu, “Kurban Bayramı'nın arifesinde maalesef Diyarbakır'da çok acı bir hadise yaşadık. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın neticesinde maalesef 4 tane vatandaşımızı kaybettik. 3'ü çocuk olmak üzere toplam 4 vatandaşımız şu ana kadar yangından etkilenerek, daha doğrusu dumandan etkilenerek hayatlarını kaybetmişlerdir. Bu yangın dolayısıyla tabii gerek itfaiye teşkilatı, gerek AFAD, UMKE ve diğer birimlerimiz, emniyetimiz orada süratli bir şekilde vaziyet aldılar. Binadan tahliyeler gerçekleştirildi. 30'un üzerinde insan binadan tahliye edildi. Geriye kalan 13 yaralı vatandaştan şu ana kadar 3 tanesi taburcu edildi. Hastanelerimizde, değişik hastanelerimizde 10 tane yaralı vatandaşımız var. Bunların 9 tanesinin durumu gayet iyi. Bir tanesi de orta seviyede. Dolayısıyla hayatı tehlikesi olan yaralımız hastanelerde kalmamıştır. Ben evvela vefat eden 3 çocuğumuza ve onların annelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve Diyarbakırlı hemşehrilerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” dedi.

        ‘BÜTÜN YÖNLERİYLE DETAYLI ŞEKİLDE ARAŞTIRACAĞIZ’

        Vali Zorluoğlu, olayın hem adli hem de idari boyutunun ayrıntılı bir şekilde inceleneceğini de belirterek, “Bu çerçevede bir taraftan başsavcılığımız, bir taraftan idare olarak bizler elbette ki bu konuyu, çıkış sebeplerini herhangi bir ihmal olup olmadığını ve bütün yönleriyle detaylı bir şekilde araştıracağız, soruşturacağız ve herhangi bir ihmal olması durumunda da ihmali kusuru olanlar bunun hesabını ilgili mercilerin önünde mutlaka vereceklerdir” dedi.

        ‘YANGINDAN KAÇARKEN MERDİVENLERE YÖNELMİŞLER’

        Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini belirten Vali Zorluoğlu, “İtfaiye teşkilatımıza ben sordum. Henüz sebebini belirleyememişlerdi. İnşallah önümüzdeki saatlerde, günlerde yangın sebebi de yapılacak teknik araştırmalarla elbette ortaya çıkarılacak. O zaman sizlerle paylaşacağız. Savcılık işlemlerinden sonra inşallah kısa zamanda defin programı da belli olacak. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli ama şu anda bunu ben sizlerle paylaşmayayım. 3 tane çocuğumuz bir de onların anneleri. Aynı aileden olduğunu biliyoruz. Yani bize gelen ilk bilgiler. Yangından dolayı evlerini, dairelerini terk ederek merdivenlere yönelmişler. Merdivenlerdeki yoğun dumandan etkilenerek o şekilde orada maalesef vefat etmişler. İlk bulgular bunlar. Ayrıntılı bilgileri daha sonra sizlerle Valilik olarak paylaşacağız” diye konuştu.

        Yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğun yakınları da Adli Tıp Kurumu önüne akın etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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