Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında birçok kişiyi kurtaran nakliyeci o anları anlattı (3)
MÜTEAHHİTDAHİL 4 GÖZALTIDiyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan, Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Zeynep ve Elif Çavdar'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
MÜTEAHHİTDAHİL 4 GÖZALTI
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çıkan, Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Zeynep ve Elif Çavdar’ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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