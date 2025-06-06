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        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında birçok kişiyi kurtaran nakliyeci o anları anlattı (3)

        MÜTEAHHİTDAHİL 4 GÖZALTIDiyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan, Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Zeynep ve Elif Çavdar'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 21:46 Güncelleme: 06.06.2025 - 21:46
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        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında birçok kişiyi kurtaran nakliyeci o anları anlattı (3)
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        MÜTEAHHİTDAHİL 4 GÖZALTI

        Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde çıkan, Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Zeynep ve Elif Çavdar’ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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