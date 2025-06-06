Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında birçok kişiyi kurtaran nakliyeci o anları anlattı (3) MÜTEAHHİTDAHİL 4 GÖZALTIDiyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan, Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Zeynep ve Elif Çavdar'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.06.2025 - 21:46 Güncelleme: 06.06.2025 - 21:46 facebook

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