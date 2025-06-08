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        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında 5 şüpheli adliyede (2)

        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheliden müteahhit M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 21:48 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:48
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        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında 5 şüpheli adliyede (2)
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        2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan, anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında gözaltına alınan 5 şüpheliden müteahhit M.A. ile yapı denetim sorumlusu B.C., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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