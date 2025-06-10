2 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı 'arazi' kavgası; 1'i ağır, 6 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında çıkan tartışma, silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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