Diyarbakır'da kar yağışı etkili oldu
Diyarbakır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Diyarbakır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte dün gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.
Kar ve buzlanmadan dolayı ulaşımın olumsuz etkilendiği kentte, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ve belediye ekiplerince yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.
Trafik polisleri de sürücülere karda dikkatli ilerlemeleri, hız ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Bazı esnaf ise iş yerlerinin önünü kardan temizledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.