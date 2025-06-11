Diyarbakır'da otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

Kaza, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Diyarbakır-Batman kara yolunda meydana geldi. Batman yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.E.’ye çarptı. Kazada, havada taklalar atarak yola düşen A.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası yaralı, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan A.E.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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