Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı A.E. (37) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Diyarbakır-Batman kara yolunda meydana geldi. Batman yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.E.’ye çarptı. Kazada, havada taklalar atarak yola düşen A.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası yaralı, ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan A.E.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?

        Benzer Haberler

        Eczacıyı tabancayla vurarak öldüren eski çalışanı gözaltında
        Eczacıyı tabancayla vurarak öldüren eski çalışanı gözaltında
        Sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdiği anlar kamerada
        Sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdiği anlar kamerada
        Diyarbakır'da bir kadının evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yakalan...
        Diyarbakır'da bir kadının evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yakalan...
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan eczacı hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan eczacı hayatını kaybetti
        Eski çalışanının tabancayla vurduğu eczacı öldü
        Eski çalışanının tabancayla vurduğu eczacı öldü
        2 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı 'arazi' kavgası; 1'i ağır, 6 yaral...
        2 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı 'arazi' kavgası; 1'i ağır, 6 yaral...