Tartıştığı babasını, başına çekiçle vurarak ağır yaraladı

Gözaltına alınan Y.B. ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Y.B., bilinmeyen nedenle evde tartıştığı babası M.B.’nin başına çekiçle vurdu. M.B. kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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