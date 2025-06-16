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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaputun üzerine düştü; kaza kamerada

        DİYARBAKIR'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Zeynep A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:30
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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaputun üzerine düştü; kaza kamerada
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        DİYARBAKIR'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Zeynep A.K. (24), kaputun üzerine düştü. Kaza, motosikletin kamerasına yansıdı.

        Olay, 14 Haziran'da akşam saatlerinde Sur ilçesi Melikahmet Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep A.K. (24) idaresindeki motosiklet ile 'U' dönüşü yapmak isteyen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı. Savrulan Zeynep A.K., otomobilin kaputunun üzerine düştü. Zeynep A.K., kaskını yere fırlatarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Kaza motosikletin kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.

        ‘ŞİKAYETÇİ OLMADIK’

        Zeynep A.K., "Diyarbakırlıyım. 2 yıldır motosiklet kullanıyorum. Batman'da yaşıyorum. Memleketime gezmeye gelmiştim. Tarihi Sur ilçesinde kaza yaşadım. Abi dönüş yapmak isterken beni fark etmedi. Durmaya çalıştım ama duramadım. Kaputun üstüne düştüm. Kendime gelmeye çalıştım. O anki sinirle abiye bağırdım. Özür dilerim kendisinden. Ben ondan o da benden şikayetçi olmadı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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