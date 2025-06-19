Diyarbakır'da histeroskopi yöntemiyle 2 yılda 1500 hasta tedavi edildi

DİYARBAKIR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2 yılda 1500 hasta, histeroskopi yöntemiyle tedavi edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cihan Bademkıran, "Rahim içerisine kamerayla girip, bunları görerek sonrasında temizliyoruz. Miyom ya da polipleri temizleyerek, bu şikayetlerin hepsini ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde son 2 yılda 1500 hasta, halk arasında vajinal kamera olarak da bilinen histeroskopi yöntemiyle tedavi oldu. Hastaların rahim içinin görüntülenerek tanı ve tedavisinin yapıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cihan Bademkıran, "Miyom ya da polip olan hastalarda kanama genellikle ilaçla durmuyor. Ondan dolayı tek çaresi, ameliyatla patolojileri ortadan kaldırmaktır. Son 2 yılda içerisinde yaklaşık olarak 1500 hastada bu ameliyatları yaptık. Polip ve miyomlar, kanama dışında çocuk sahibi olmasına da engel oluyor. Normal adet 10 gün sürerken, aylarca süren parçalı, pıhtılı kanamalara da sebep oluyor. Aynı zamanda rahatsızlık, hastada anemi, yorgunluk gibi ve günlük sosyal faaliyetlerini engelleyecek duruma da getiriyor. Histeroskopi yöntemiyle kanamayı durdurup rahimi koruyarak, bir ameliyat yapıyoruz. Rahim içerisine kamerayla girip, bunları görerek sonrasında temizliyoruz. Miyom ya da polipleri temizleyerek, bu şikayetlerin hepsini ortadan kaldırmış oluyoruz" diye konuştu.