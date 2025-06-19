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        Diyarbakır'da histeroskopi yöntemiyle 2 yılda 1500 hasta tedavi edildi

        DİYARBAKIR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2 yılda 1500 hasta, histeroskopi yöntemiyle tedavi edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:50
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        Diyarbakır'da histeroskopi yöntemiyle 2 yılda 1500 hasta tedavi edildi
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        DİYARBAKIR Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2 yılda 1500 hasta, histeroskopi yöntemiyle tedavi edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cihan Bademkıran, "Rahim içerisine kamerayla girip, bunları görerek sonrasında temizliyoruz. Miyom ya da polipleri temizleyerek, bu şikayetlerin hepsini ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde son 2 yılda 1500 hasta, halk arasında vajinal kamera olarak da bilinen histeroskopi yöntemiyle tedavi oldu. Hastaların rahim içinin görüntülenerek tanı ve tedavisinin yapıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cihan Bademkıran, "Miyom ya da polip olan hastalarda kanama genellikle ilaçla durmuyor. Ondan dolayı tek çaresi, ameliyatla patolojileri ortadan kaldırmaktır. Son 2 yılda içerisinde yaklaşık olarak 1500 hastada bu ameliyatları yaptık. Polip ve miyomlar, kanama dışında çocuk sahibi olmasına da engel oluyor. Normal adet 10 gün sürerken, aylarca süren parçalı, pıhtılı kanamalara da sebep oluyor. Aynı zamanda rahatsızlık, hastada anemi, yorgunluk gibi ve günlük sosyal faaliyetlerini engelleyecek duruma da getiriyor. Histeroskopi yöntemiyle kanamayı durdurup rahimi koruyarak, bir ameliyat yapıyoruz. Rahim içerisine kamerayla girip, bunları görerek sonrasında temizliyoruz. Miyom ya da polipleri temizleyerek, bu şikayetlerin hepsini ortadan kaldırmış oluyoruz" diye konuştu.

        'DOĞUM SAYISININ ARTTIĞINI GÖRDÜK'

        Bu yöntemi dünyada en fazla kullanan merkezlerden biri olduklarını söyleyen Uzm. Dr. Bademkıran, "Bu yöntemle rahim düzeltici ameliyatlar da yapıyoruz. Herhangi bir perde ya da bir patoloji olduğu zaman, düşüklere ya da hiç çocuk olmamasına sebep oluyor. Bizim yaptığımız ameliyatlardan sonra doğum sayısının gittikçe arttığını da gördük. Anne hayatını tehlikeye sokan gebeliklerde, normalde dünya çapında kürtaj ya da açık ameliyat endoskopiyle yapılıyor. Biz direkt rahim içerisine kamerayla girip, ondan sonra da alıyoruz. Şu anda Türkiye'de bu işlemi bizim gibi yöntemlerle yapan yok. Buna benzer yöntemler var. Onlar kürtajdan sonra ya da ilaçla tedavi verdikten sonra yapıyorlar. Bizse direkt yapıyoruz. Biz kendi hastanemizde, şu anda 44 hastayı yaptık. Özellikle bulunduğumuz bölge, konumu ve sosyokültürel yapı nedeniyle kızlık zarının bozulmasından korktukları için hastalar genelde tedavi olmaktan kaçınıyor. Şu anda dünyada en fazla 6 milimetre civarında histeroskopi kullanılırken; biz 7,2 milimetre ile 36 hastada kızlık zarını bozmadan ameliyatlarını yaptık ve bunların hepsinde başarılı olduk. Bundan dolayı kızlık zarının bozulmadan ve kanaması olmadan normal hayatlarında döndüler" dedi.

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