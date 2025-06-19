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        Annesi, uyuşturucu etkisiyle evinin camını kıran oğlundan şikayetçi oldu

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde anne F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:46
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        Annesi, uyuşturucu etkisiyle evinin camını kıran oğlundan şikayetçi oldu
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        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde anne F.Ç. (54), uyuşturucu madde kullanıp, evinin camlarını kıran oğlu H.Ç.'den (18) tedavi olması için şikayetçi oldu.

        Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı H.Ç., kullandığı uyuşturucunun etkisiyle evin camlarını yumruklayarak kırdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. El ve kolundan yaralanan H.Ç., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne F.Ç. tedavi olması için oğlundan şikayetçi oldu. Annenin daha önce de oğlu hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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