Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Muhtarlar derneği başkanını, eski eşine yardımları ulaştırdığı için öldürmüş

        DİYARBAKIR'daSilvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muhtarlar derneği başkanını, eski eşine yardımları ulaştırdığı için öldürmüş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR'daSilvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.U. (65) belirlendi. Kaçan şüpheli aranırken; A.U.'nun, Murat Ateş'i boşandığı eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği öne sürüldü. Murat Ateş'in ailesi de Silvan'ın çeşitli noktalarına, üzerinde 'Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi' yazılı pankartlar astı.

        Olay, 13 Haziran'da akşam saatlerinde Silvan ilçesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda meydana geldi. Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, sokakta silahlı saldırıya uğradı. Ateş, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına mermi isabet eden Murat Ateş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'a sevk edilen Ateş, hayatını kaybetti. Murat Ateş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedildi. Polis ekiplerinin çalışmasında, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.U. (65) olduğu belirlendi. Şüpheli aranırken; A.U.'nun, Murat Ateş'i boşandığı eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği öne sürüldü.

        'TÜM VAKTİNİ YARDIM ETMEK İÇİN HARCADI'

        Murat Ateş'in kardeşi Adnan Ateş, "Ağabeyim Murat Ateş, 16 yıllık Kale Mahallesi muhtarıydı. Muhtarlık yaptığı süre zarfında dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sürekli yardımlar yapardı. Maalesef ağabeyimiz, gıda yardımı yaptığı bir kadının boşandığı eşinin saldırısına uğrayıp, cinayete kurban gitti. Bizim buradan yetkililere tek çağrımız, katil zanlısının bir an önce yakalanmasıdır. Az da olsa teselli bulmamızdır. Ağabeyimizin Silvan için çok değerli olduğuna inanıyoruz. Ağabeyimiz, Silvan için çok büyük hizmetler yaptı. Dar gelirli insanlara yardım etti, tüm vaktini yardım etmek için harcadı. Ağabeyimiz bir ruh hastası tarafından cinayete kurban gitti. Katilin bir an önce bulunmasını yetkililerden istiyoruz" dedi.

        PARKARTLARLA ANDILAR

        Diğer yandan Murat Ateş'in ailesi, ilçenin çeşitli noktalarına, üzerinde 'Gururumuz, onurumuz, canımız; fakir babası Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi. O bizim gururumuz, şerefimiz, atamızdı. Allah rahmet eylesin' yazılı pankartlar astı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR ihracatı artırmayı hedefliyor
        ÇAYKUR ihracatı artırmayı hedefliyor
        Diyarbakır'da bir baba bıçakla 2 çocuğunu ve kendisini yaraladı
        Diyarbakır'da bir baba bıçakla 2 çocuğunu ve kendisini yaraladı
        Diyarbakır'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
        Diyarbakır'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
        Sulama kanalına düşüp ters dönen otomobilin sürücüsünü ekipler kurtardı; o...
        Sulama kanalına düşüp ters dönen otomobilin sürücüsünü ekipler kurtardı; o...
        Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba, 2 kızını ve kendisini bıçak...
        Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba, 2 kızını ve kendisini bıçak...
        Diyarbakır'da 9 yaşındaki Yasemin, merdiven boşluğunda öldürülmüş halde bul...
        Diyarbakır'da 9 yaşındaki Yasemin, merdiven boşluğunda öldürülmüş halde bul...