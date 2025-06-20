Diyarbakır'da sopalı, silahlı kavga: 3 yaralı
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 2 grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi Kantar Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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