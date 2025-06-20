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        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Nermin öldü; kaza kamerada (2)

        SÜRÜCÜTUTUKLANDIDiyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobiliyle Nermin Katilo'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Mehmet Taş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:32
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        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Nermin öldü; kaza kamerada (2)
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        SÜRÜCÜTUTUKLANDI

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobiliyle Nermin Katilo'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Mehmet Taş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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