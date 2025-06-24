İnşaatın 5'inci katından düşen 2 işçiden 1'i öldü (2)

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde 5 katlı inşaatın son katında çalışırken dengelerini kaybederek düşen ve ağır yaralanan işçilerden Harun Aksel hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayan işçi Aksel'in cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Ağır yaralanan diğer işçi A.Ş.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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