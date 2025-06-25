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        Diyarbakır'da inşaatın 5'inci katından düşen diğer işçi de kurtarılamadı

        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 5 katlı inşaatın son katında çalışırken düşen işçilerden Harun Aksel'in ardından Ahmet Şimşek de (25) kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:17 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:20
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        Diyarbakır'da inşaatın 5'inci katından düşen diğer işçi de kurtarılamadı
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        DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde 5 katlı inşaatın son katında çalışırken düşen işçilerden Harun Aksel'in ardından Ahmet Şimşek de (25) kurtarılamadı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın son katında kalıp sökme işi yapan Harun Aksel ile Ahmet Şimşek, henüz bilinmeyen nedenle dengelerini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Harun Aksel, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yine ağır yaralanan Ahmet Şimşek de gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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