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        Diyarbakır'da Starlink uyduları görüntülendi

        DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi semalarında, dün akşam tek sıra halinde Starlink uydularının geçişi görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:10
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        Diyarbakır'da Starlink uyduları görüntülendi
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        DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesi semalarında, dün akşam tek sıra halinde Starlink uydularının geçişi görüldü. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

        Silvan ilçesinde dün akşam Starlink uydular görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırdı. Gökyüzünde tek sıra halinde giden uydular, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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