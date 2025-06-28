Diyarbakır'da Starlink uyduları görüntülendi

Silvan ilçesinde dün akşam Starlink uydular görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırdı. Gökyüzünde tek sıra halinde giden uydular, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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