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        15 yaşındaki Nur hidrosefaliden yaşamını yitirdi; aynı hastalıktan ölen ablasının mezarına defnedildi

        DİYARBAKIR'da ablaları Eylem (21) ve Zozan'ı (19) beyin tümörü ve hidrosefaliden kaybeden, aynı hastalıklara yakalanan ve doktorların, en fazla 2 ay ömür biçtiği Nur Kavak (15) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:19 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:25
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        15 yaşındaki Nur hidrosefaliden yaşamını yitirdi; aynı hastalıktan ölen ablasının mezarına defnedildi
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        DİYARBAKIR’da ablaları Eylem (21) ve Zozan’ı (19) beyin tümörü ve hidrosefaliden kaybeden, aynı hastalıklara yakalanan ve doktorların, en fazla 2 ay ömür biçtiği Nur Kavak (15) yaşamını yitirdi. Nur, ablası Zozan’ın mezarına defnedilirken, baba Mehmet Mazhar Kavak, “Zozan vefat etmeden, Nur'u kucağına almıştı. Hastaneye gittikten sonra bir daha onu göremeyince, 'Ablasının yanına gömelim orada onu kucaklasın' dedik. Bu karar da annesinindi" dedi.

        Kent merkezinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Mazhar Kavak’ın 5 kızından Eylem (21), 2010 yılında beyin tümöründen, 9 ay sonra da Zozan (19) hidrosefaliden hayatını kaybetti. Kavak’ın evli ve 2 çocuk annesi olan kızı Rezan’a (30) da 2023’te hidrosefali teşhisi konuldu. Gerçekleştirilen operasyonla, Rezan’ın beynine şant (beyin omurilik sıvısının tahliye edilmesini sağlayan küçük ve esnek yapıya sahip bir tüp) takıldı. Mehmet Mazhar Kavak’ın 2 yıl önce evlenen diğer kızı Hasret’e (28) de Aralık 2014’te tümör teşhisi konuldu. Kavak’ın en küçük kızı Nur’a (15) da Ocak 2024’te beyin tümörü teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Nur’un beynine de operasyonla şant takıldı.

        DOKTORLAR ‘2 AY YAŞATABİLİRİZ’ DEMİŞTİ

        Mehmet Mazhar Kavak, 10 Mayıs'ta DHA’ya yaptığı açıklamada, “Her gece o uyurken kalkıp nabzına bakıyorum, yaşıyor mu diye. Bunun bir baba için ne kadar zor bir olay olduğunu bir tek ben bilirim, bir de buna şahit olan Rabb'im” diye konuştu. Nur Kavak da doktor olup küçük kızları kurtarmak istediğini söylemişti.

        ABLASININ MEZARINA DEFNEDİLDİ

        Dün gece saatlerinde rahatsızlanan Nur Kavak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nur Kavak, annesinin isteği üzerine hayattayken kendisiyle çok ilgilenen ve kucağından düşürmeyen ablası Zozan’ın Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı’ndaki kabrine defnedildi.

        Baba Mehmet Mazhar Kavak, "Nur henüz 15 yaşındaydı. Nur’u yaşatmaya çalıştım. Sesimizi dünyaya duyurmaya çalıştım. Ama duyuramadım. Kızımı yaşatacak bir tane doktor bulamadım. Acılı bir baba olarak Eylem’i, Zozan’ı kaybettim. Bu konuda onları kınıyorum. Zozan vefat etmeden, Nur'u kucağına almıştı. Hastaneye gitti, vefat etti. Hastaneye gittikten sonra bir daha onu göremeyince 'Ablasının yanına gömelim orada onu kucaklasın' dedik. Bu karar da annesinindi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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