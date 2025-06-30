15 yaşındaki Nur hidrosefaliden yaşamını yitirdi; aynı hastalıktan ölen ablasının mezarına defnedildi

DİYARBAKIR’da ablaları Eylem (21) ve Zozan’ı (19) beyin tümörü ve hidrosefaliden kaybeden, aynı hastalıklara yakalanan ve doktorların, en fazla 2 ay ömür biçtiği Nur Kavak (15) yaşamını yitirdi. Nur, ablası Zozan’ın mezarına defnedilirken, baba Mehmet Mazhar Kavak, “Zozan vefat etmeden, Nur'u kucağına almıştı. Hastaneye gittikten sonra bir daha onu göremeyince, 'Ablasının yanına gömelim orada onu kucaklasın' dedik. Bu karar da annesinindi" dedi.

Kent merkezinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Mazhar Kavak’ın 5 kızından Eylem (21), 2010 yılında beyin tümöründen, 9 ay sonra da Zozan (19) hidrosefaliden hayatını kaybetti. Kavak’ın evli ve 2 çocuk annesi olan kızı Rezan’a (30) da 2023’te hidrosefali teşhisi konuldu. Gerçekleştirilen operasyonla, Rezan’ın beynine şant (beyin omurilik sıvısının tahliye edilmesini sağlayan küçük ve esnek yapıya sahip bir tüp) takıldı. Mehmet Mazhar Kavak’ın 2 yıl önce evlenen diğer kızı Hasret’e (28) de Aralık 2014’te tümör teşhisi konuldu. Kavak’ın en küçük kızı Nur’a (15) da Ocak 2024’te beyin tümörü teşhisi konuldu. Tedaviye alınan Nur’un beynine de operasyonla şant takıldı.