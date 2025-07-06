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        Diyarbakır'da çocukların süs havuzunda tehlikeli serinliği

        DİYARBAKIR'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzunda serinledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:55
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        Diyarbakır'da çocukların süs havuzunda tehlikeli serinliği
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        DİYARBAKIR’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen tarihi Anzele Parkı’nın süs havuzunda serinledi.

        Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği kentte, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı’na gelen çocuklar, 1 metre derinliğindeki süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı. Suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı tabelalarına aldırış etmeyen farklı ilçe ve semtlerinden gelen çocuklar, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten suya atlayarak havuzun girdi. Parkta çocuklarını izleyen ebeveynler ise süs havuzunun çevresindeki gölgelik alanlarda oturarak çocuklarının serinlemesini bekledi.

        ‘HER GÜN GELİYORUZ’

        Sürekli parka geldiğini söyleyen Yusuf Akıncı, “Her gün Anzele Parkı’na yüzmeye geliyoruz. Burası çok serin ve çok eğlencelidir. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

        Babasıyla birlikte parka gelen Mehmet Nezir Gür ise “Burası güzel olduğu için geldik. Suyu derin değil. Burada yüzüyoruz. Hava sıcaktır. Babamla geldim. Yüzdükten sonra lokantaya gideceğiz” diye konuştu.

        Oğlunu parka getiren Feysel Gür, “Buraya Şehitlik Semti’nden geldik. Çocuğum sürekli Anzele Parkı’na götür dediği için getirdim. Burası ücretsiz bir yerdir. Burada ağaçlar da var. Çocuklarımız suya girdiği zaman biz de gölgede onları bekliyoruz. Çocuk acıkırsa onu lokantaya götüreceğim ve On Gözlü Köprü’ye gezmeye gideceğiz” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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