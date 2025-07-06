Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu kurtarıldı

Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Dicle Nehri kenarında piknik yapan ismi öğrenilemeyen küçük kız çocuğu, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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