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        Dicle Nehri'nde kaybolan Ömer'in 2 gün sonra cansız bedeni bulundu

        DİYARBAKIR'da önceki gün Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşi ve arkadaşını kurtaran babası Tahsin Alpaydıncı'ya yardım etmek isterken suda kaybolan Ömer Alpaydıncı'nın (17) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 08:50 Güncelleme: 15.07.2025 - 08:55
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        Dicle Nehri'nde kaybolan Ömer'in 2 gün sonra cansız bedeni bulundu
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        DİYARBAKIR'da önceki gün Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşi ve arkadaşını kurtaran babası Tahsin Alpaydıncı'ya yardım etmek isterken suda kaybolan Ömer Alpaydıncı'nın (17) cansız bedeni bulundu.

        Olay, 13 Temmuz akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinin kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için mahalledeki Dicle Nehri’ne giren Umut Alpaydıncı ve komşuları Bedran T., boğulma tehlikesi geçirdi. Çocukların suda çırpındığını gören Tahsin Alpaydıncı, oğlu Umut ve komşuları Bedran’ı kurtardı. Bu sırada babasına yardım etmek isteyen Ömer ise akıntıya kapıldı. Çocukları kıyıya getiren Tahsin Alpaydıncı, yardım çığlığı atan Ömer için tekrar suya atladı. Ancak Ömer Alpaydıncı, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Umut Alpaydıncı ve Bedran T., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolan Ömer için arama çalışması başlatıldı. Toplam 63 arama kurtarma personeliyle yürütülen çalışmada bugün sabah saatlerinde Ömer Alpaydıncı’nın cansız bedeni, kaybolduğu noktaya yaklaşık 150 metre mesafede bulundu. Sudan çıkarılan Alpaydıncı’nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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