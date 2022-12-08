Diyarbakır’da faaliyet yürüten kadın kooperatiflerine yönelik teknik gezi düzenlendi

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SİİRT (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesince "Üretimin Gücü Birleşiyor" projesi kapsamında faaliyet yürüten kadın kooperatiflerine yönelik gezi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında kadın kooperatifleri ile İzmir ve Afyonkarahisar'a teknik gezi düzenlendi.

İzmir'in Karşıyaka ve Çandarlı kadın kooperatiflerine ziyaret ile başlayan gezi, daha sonra Gaziemir, Gümüldür, Kavacık ve Urla Kooperatiflerine ve Afyonkarahisar'daki kadın kooperatiflerine yapılacak.

Geziyle kadın kooperatiflerinin kurumsal ve mali kapasitelerinin geliştirilmesi, koordinasyon ve iş birliğinin artırılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 günlük İzmir ve Afyonkarahisar gezisine Yenişehir Belediyesi Proje Birimi sorumluları, GAP İdaresi Uzmanı Özlem Yıldırım, Kooperatif Uzmanı Alper Akbulut, Kooperatif Uzmanı Ilgın Eroğlu ile Sur Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hani Girişimci Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Çüngüş Girişimci Kadınlar Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi, Kayapınar Topraktan Toprağa Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Yeşilli Kadın Girişimi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Çermik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden girişimci kadınlar katıldı."





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