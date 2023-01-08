Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde noel ayini yapıldı.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından görevlendirilen 3 din görevlisi tarafından yönetilen ayinde ilahiler seslendirildi, dualar okundu. Mum yakılan ayinde katılımcılara ekmek ve su ikram edildi.

Peder Natan Arabyan, yaptığı konuşmada, medeniyetler şehri Diyarbakır'da Noel'i kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Arabyan, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da bu huzurlu ortamı sağlayan yüce devletimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm çalışma arkadaşlarına, Diyarbakır'daki idarecilerimize ve kolluk güçlerine teşekkürü borç bilirim. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutlar, bütün dünyada huzur, barış ve kardeşlik olmasını dilerim."

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak da ayin öncesinde tarihi kilis1eye gelerek, katılımcıların bayramını kutladı.

















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