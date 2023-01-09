Diyarbakır Valisi Su'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, halkın doğru ve tarafsız haber alma ile bilgi edinme hakkını en etkin şekilde kullanmasına aracılık eden basının önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiğini belirtti.

Bilgiye ve habere erişimin hızlandığı günümüz dünyasında ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görevini layıkıyla yerine getiren gazetecilerin sorumluluğunun daha da arttığına işaret eden Su, şunları kaydetti:



"Diyarbakır'da yaşanan gelişmeler hakkında toplumu bilgilendiren basın mensupları, ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde ve tanıtımında etkin bir rol üstlenmektedir. Ülkemizle birlikte kentimizin de kalkınmasına ve tanıtımına katkı sağlamaya devam eden ve mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini hassasiyetle yerine getiren basın emekçilerinin gününü içtenlikle kutluyor, bu vesileyle tüm medya çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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