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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AA

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyoğlu, mesajında, basının yaptığı yapıcı eleştirilerin kamu hizmeti veren kurumlar ve yöneticiler için yol gösterici olduğunu belirtti.

Basın emekçilerinin ve basın kuruluşlarının karşılaştığı zorlukların farkında olduklarını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Yalan ve iftira içermeyen, algı ve provokatif amaç taşımayan her haber ve yayını değerli buluyor, belediye olarak elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. Fedakarca çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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