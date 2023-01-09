Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Beyoğlu, mesajında, basının yaptığı yapıcı eleştirilerin kamu hizmeti veren kurumlar ve yöneticiler için yol gösterici olduğunu belirtti.
Basın emekçilerinin ve basın kuruluşlarının karşılaştığı zorlukların farkında olduklarını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Yalan ve iftira içermeyen, algı ve provokatif amaç taşımayan her haber ve yayını değerli buluyor, belediye olarak elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. Fedakarca çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."