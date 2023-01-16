Diyarbakır'da firmalar bazalt taşı talebini karşılamak için üretimini artırıyor

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DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - AYDIN ARİK - Diyarbakır'da özgün görünüşe sahip, dayanıklılığı dolayısıyla mimaride tercih edilen bazalt taşını işleyen fabrikalar, yurt içi ve yurt dışından gelen talebi karşılamak için üretimlerini her geçen yıl artırıyor.

"Karacadağ'ın şehre armağanı" olarak nitelendirilen, dayanıklılığı sayesinde Diyarbakır Surları gibi çok sayıda yapının yüzlerce yıl ayakta kalabilmesini sağlayan bazalt taşı rağbet görüyor.

Karacadağ'ın binlerce yıl önce püskürttüğü lavların soğumasıyla oluşan 120 kilometre çapındaki bazalt platoda yer yer 80 metre kalınlığında olan sert kayaçlar, işlendikten sonra birçok sektörde tercih ediliyor.

Bölgede bolca bulunması nedeniyle yüzlerce yıl yapılarda yaygın olarak kullanılan bazalt taşına olan talebi karşılamak için bazı fabrikalar mermerin yanı sıra bu taşı da işlerken, kentteki iki fabrika ise sadece bazalt taşı üretimi yapıyor.



- "Bu yıl hedefimiz 350 bin metrekare üretmek"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bazalt taşı üreten firmanın genel müdürü Mahmut Barut, AA muhabirine, 2008'den bu yana bazalt taşı üretmeye başladıklarını, son 4 yıldır ise fabrikalarında sadece bu üretimi yaptıklarını söyledi.

"Son 4 yılda üretimi 150 binden 200 bin metrekareye çıkardık. Bu yıl hedefimiz 350 bin metrekare üretmek." diyen Barut, ürettikleri taşın kentte tarihi Diyarbakır Surları ile evlerin restorasyonunda, ülkenin farklı illerindeki millet bahçeleri ve TOKİ projelerinde kullanıldığını belirtti.

Barut, Diyarbakır'ın tarihi yapılarını ayakta tutan unsurların başında bu taşın geldiğine dikkati çekerek, iç piyasada artan talebi karşılamak için ihracatı düşürmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

"Türkiye'de 60 şehir ile İsrail, Irak, Arnavutluk, İtalya ve Almanya'ya bazalt taşı gönderdik. Kentte mermer işletmelerinin tümü bazalt taşı üretse de talebe cevap veremeyecek bir durum söz konusu." ifadelerini kullanan Barut, gelecek yıl için hedeflerinin üretimin yüzde 25-30'unu ihraç etmek olduğunu belirtti.



- "Üretimin artırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor"

Bazal taşı üretimi yapan başka bir fabrikanın yetkilisi Hacı Mehmet Şimşek de yaklaşık 30 yıldır maden sektöründe faaliyet yürüttüklerini, kurdukları fabrikada son 10 yıldır sadece bazalt taşı ürettiklerini söyledi.

Bu taşın kentin mimarisinde, tarihi yapılarda kullanıldığını dile getiren Şimşek, kurdukları tesiste modern makinelerle üretim yaptıklarını kaydetti.

Şimşek, sektöre ilk girdiklerinde yıllık 36 bin metrekarelik üretim yaptıklarını anlatarak, "Yıllık üretim kapasitemizi 120 bin metrekareye çıkardık. Amerika, İrlanda, İsrail, Lübnan, Dubai ve Avustralya'ya gönderiyoruz. Tesisimizde yapılan üretimin yüzde 80'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Bazaltın son dönemde popülaritesi arttı. Taşıdığı özeliklerden kaynaklı bir ilgi var. Yoğun talep var ve bazılarını karşılayamıyoruz. İleriki süreçte üretimin artırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Bazaltın dayanıklı, sert ve daha uzun ömürlü olmasından dolayı tercih edildiğini belirten Şimşek, bu taşın bina girişlerinde, iç ve dış yapılarda, kaplamada, döşemede ve kaldırımlarda kullanıldığını sözlerine ekledi.

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