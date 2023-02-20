Mesudiye Medresesi'ndeki dönen denge taş sütunları, yapının depremde hasar görmediğini gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesudiye Medresesi'ndeki dönen denge taş sütunları, yapının depremde hasar görmediğini gösterdi

AA

Mesudiye Medresesi'ndeki dönen denge taş sütunları, yapının depremde hasar görmediğini gösterdi

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN/AYDIN ARİK - Diyarbakır'da Mesudiye Medresesi'nin yapımında yerleştirilen taş denge sütunlarının dönmeye devam etmesi, tarihi binanın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmediğini gösterdi.

Sur ilçesindeki Ulu Cami Külliyesi girişinde bulunan Mesudiye Medresesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı olarak Diyarbakır Yazma Eserler Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapıyor.

İnşasına 1198'de Artuklu Meliki Ebu Muzaffer zamanında başlanan, 1223'te Melik Mesud döneminde tamamlandığı için "Mesudiye" ismiyle anılan yapı, Anadolu'nun ilk üniversitelerinden biri oldu.

Medresenin iç avlusundaki mihrabın iki yanına yerleştirilmiş döner denge taş sütunlar, binanın herhangi bir sebeple çökme veya kaymalarını belirlemek amacıyla konuldu.

- 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmedi

Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, AA muhabirine, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremin çevre illerde birçok tarihi yapıda tahribata yol açtığını söyledi.

Depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'daki tarihi yapılarda hafif hasarların meydana geldiğini aktaran Yıldız, yapılarda ciddi bir tahribatın söz konusu olmadığını ifade etti.

1199-1223 yılları arasında Artuklular tarafından inşa edilen Mesudiye Medresesi'nin mimari ve süsleme özelliklerinin yanında dönen sütunları ile de dikkati çektiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"İslam medeniyetinin meşhur mühendisi, otomasyon ve sibernetiğin babası El Cezeri'nin Diyarbakır Artuklu Sarayı'nda çalıştığı dönemde yapılan bu sistemin El-Cezeri'nin tasarımı olduğu düşünülmektedir. Mihrabın iki yanında yer alan dönen sütunceler, herhangi bir depremden ve doğal afetten yapının zarar görüp görmediğinin kontrol mekanizması konumundadır. Bu dönen sütuncelerden biri yapının 1975'te Lice depreminden etkilenmesinden dolayı biraz ağır dönmektedir. Yapılan incelemelerde Kahramanmaraş depreminden sonra bu sütuncelerin herhangi bir zarar görmediği, dönmeye devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu sütuncelerin sorunsuz bir şekilde dönmeye devam etmesi yapının depremden zarar görmediğinin göstergesidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 kez Covid-19´u atlatan SMA hastası bebeğiyle depremi yaşadı
YEREL HABERLER 2 kez Covid-19´u atlatan SMA hastası bebeğiyle ...
(Görüntülü) MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI 6 YAŞINDAKİ RİYAL AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIP KAÇTIĞI 6 YAŞINDAKİ ...
Minibüsünün çarpıp kaçtığı 6 yaşındaki Riyal ağır yaralandı
YEREL HABERLER Minibüsünün çarpıp kaçtığı 6 yaşındaki Riyal ağır ...
Diyarbakır Valisi Su´dan ev sahiplerine uyarı
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Su´dan ev sahiplerine uyarı
Diyarbakır'da 1110 bina acil yıkılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1110 bina acil yıkılacak
Diyarbakır'da 10 bin depremzedeye sıcak yemek servisi yapılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 10 bin depremzedeye sıcak yemek servisi ...
Eski milli futbolcu Tanju Çolak'tan Diyarbakır'daki depremzedelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Eski milli futbolcu Tanju Çolak'tan Diyarbakır'daki ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR?DA YIKILAN BİNALARIN MOLOZLARI KORUNUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR?DA YIKILAN BİNALARIN MOLOZLARI ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA EŞYALAR BİNALARDAN ÇIKARILIYOR, TAŞIMA ÜCRETLERİ SABİTLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA EŞYALAR BİNALARDAN ...
Diyarbakır´da yıkılan binaların molozları korunuyor
YEREL HABERLER Diyarbakır´da yıkılan binaların molozları korunuyor
Diyarbakır'da eşyalar binalardan çıkarılıyor, taşıma ücretleri sabitlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da eşyalar binalardan çıkarılıyor, taşıma ...
(Görüntülü)49 YILLIK DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI, HASAR NEDENİYLE BOŞALTILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)49 YILLIK DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK ...
Diyarbakır'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
49 yıllık Dicle Üniversitesi rektörlük binası, hasar nedeniyle boşaltıldı
YEREL HABERLER 49 yıllık Dicle Üniversitesi rektörlük binası, hasar ...
Diyarbakır'daki KYK yurtları depremzedeleri misafir ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki KYK yurtları depremzedeleri misafir ...
(Görüntülü)DEPREM ANLARI, DİYARBAKIR?DAKİ İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREM ANLARI, DİYARBAKIR?DAKİ İŞ YERİNİN ...
Deprem anları, Diyarbakır´daki iş yerinin güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Deprem anları, Diyarbakır´daki iş yerinin güvenlik ...
Depremzede doktor gönüllü geldiği Diyarbakır'da yaralılar için çalışıyor
YEREL HABERLER Depremzede doktor gönüllü geldiği Diyarbakır'da ...
Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazının taşındığı alanda güvenlik önlemi alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazının taşındığı ...
(Görüntülü) FARKLI YAPISIYLA DİKKAT ÇEKEN 5 KOLONLU, 3 KATLI, 45 YILLIK BİNA ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
YEREL HABERLER (Görüntülü) FARKLI YAPISIYLA DİKKAT ÇEKEN 5 KOLONLU, ...
Farklı yapısıyla dikkat çeken 5 kolonlu, 3 katlı, 45 yıllık bina çökme riskiyle karşı karşıya
YEREL HABERLER Farklı yapısıyla dikkat çeken 5 kolonlu, 3 katlı, 45 ...
Diyarbakır'da nakliyecilere yönelik denetim
YEREL HABERLER Diyarbakır'da nakliyecilere yönelik denetim
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ...
Diyarbakır'da depremde ölen 2 Endonezyalının cenazesi ailelerine teslim edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde ölen 2 Endonezyalının cenazesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.