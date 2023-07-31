Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır'da üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 13:32
        Diyarbakır'da üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre en doğru tercihi yapmak isteyen gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, gençlerin üniversite eğitimi için doğru tercih yapmaları amacıyla ücretsiz "Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri" açtı.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan merkezler, YKS'ye giren gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlıyor.

        Sur, Şehit Ali Gaffar Okkan, Dicle, Hani Hatuniye, Silvan El-Cezeri, ve Bismil Ahmedi Hani akademi liselerinde kurulan merkezlerde görev yapan rehber öğretmenler, her gün saat 10.00 ile 19.00 arasında gençlere danışmanlık hizmeti sunuyor.

        Merkezlerde gençlere 8 Ağustos'a kadar destek sunulacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlara soğuk limonata ikram ediliy...
        Diyarbakır'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlara soğuk limonata ikram ediliy...
        Odunlukta yangın çıktı, çevre evlerdekiler dumandan etkilendi
        Odunlukta yangın çıktı, çevre evlerdekiler dumandan etkilendi
        Dicle Nehri´nde boğuldu
        Dicle Nehri´nde boğuldu
        Trafik kazalarında hayatını kaybeden bisiklet tutkunları için Diyarbakır'da...
        Trafik kazalarında hayatını kaybeden bisiklet tutkunları için Diyarbakır'da...
        Diyarbakır'da "Kur'an-ı Kerim'e saygı" mitingi yapıldı
        Diyarbakır'da "Kur'an-ı Kerim'e saygı" mitingi yapıldı
        Diyarbakır´da 'Kur'an´a Saygı´ mitingi
        Diyarbakır´da 'Kur'an´a Saygı´ mitingi